Schockanrufer erbeuten Geld in Biebesheim

Mit einem Schockanruf haben Betrüger in Biebesheim (Groß-Gerau) mehrere zehntausend Euro von einer Seniorin erbeutet.

Veröffentlicht am 01.04.25 um 11:20 Uhr

Wie die Polizei mitteilte, erhielt die Frau am Montagabend einen Anruf von unbekannten Tätern, die behaupteten, ihre Tochter sei in einem schweren Verkehrsunfall verwickelt und müsse eine Kaution zahlen. Aus Angst um ihre Tochter übergab die Seniorin danach das Geld an eine bislang unbekannte Frau.