Schon wieder Brandstiftung an Schule in Riedstadt-Goddelau

Zum zweiten Mal binnen zehn Wochen haben Unbekannte in der Martin-Niemöller-Schule in Riedstadt randaliert und Feuer gelegt. Ob der Unterricht am Montag stattfindet, ist unklar.

Die Brandmeldeanlage der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Riedstadt-Goddelau (Kreis Groß-Gerau) schlug in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr Alarm. Die Feuerwehr eilte herbei und löschte das Feuer im Sekretariat der Schule nach eigenen Angaben rasch. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Schon am Samstagnachmittag verständigte der Rektor der Martin-Niemöller-Schule die Polizei darüber, dass mehrere Fenster und eine Tür beschädigt seien. Der Schulleiter schätzt den Schaden auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Fast identischer Vorfall wie im Dezember

Erst am 8. Dezember vergangenen Jahres war die Schule Ziel einer ganz ähnlichen Attacke geworden. Damals brannte es ebenfalls an einem frühen Sonntagmorgen im Verwaltungstrakt. Dazu waren Türen aufgebrochen und Fenster eingeworfen worden. Der Schaden lag im sechsstelligen Bereich.

Ob der Unterricht an diesem Montag - ebenso wie nach dem Vorfall vor zehn Wochen - wieder ausfällt, stand am frühen Sonntagmorgen nicht fest. Die IGS besuchen rund 1.100 Schüler.

