Schon wieder Stromausfall in Rüsselsheim

Schon wieder sind zahlreiche Haushalte in den Rüsselsheimer Stadtteilen Dicker Busch und Hassloch vom Strom abgeschnitten. Angaben über die Ursache und Dauer des Blackouts gibt es noch nicht.

Veröffentlicht am 25.06.25 um 12:11 Uhr

Im Rüsselsheim ist am Mittwochmittag wieder der Strom ausgefallen, das hat die Stadt via Instagram mitgeteilt. Experten der Stadtwerke seien bereits auf Ursachenforschung. Genauere Umstände seien noch nicht bekannt. Laut Feuerwehr sind erneut die Stadtteile Dicker Busch und Hassloch betroffen.

Erst Anfang der Woche waren rund 10.000 Haushalte in mehreren Ortsteilen in Rüsselsheim von einem Stromausfall betroffen. Dabei soll es sich um den größten Stromausfall handeln, seit die Stadtwerke Rüsselsheim das Netz 2008 übernommen haben.

Zur Ursache hieß es am Montagabend, es habe im Erdreich einen Kurzschluss an einem Verbindungsstück gegeben. Was ihn ausgelöst hat, ist weiterhin unklar. Ab Dienstagmittag floss der Strom wieder regulär. Zumindest für einen Tag.