Nach mutmaßlichen Schüssen aus einer Schreckschusswaffe in Marburg ist ein betrunkener 34-Jähriger in der Ausnüchterungszelle gelandet.

Der Mann soll am vergangenen Samstag vom Balkon aus auf spielende Kinder im Vorgarten gezielt haben, wie die Polizei am Montag berichtete. Ein Kind erlitt Rötungen am Arm. Der Mann hatte 1,98 Promille.