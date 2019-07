Schreckschusswaffe in Grünanlage

Zwei Männer im Alter von 24 und 41 Jahren haben in der Nacht zum Montag in einer Grünanlage in Frankfurt-Heddernheim mehrmals eine Schreckschusspistole abgefeuert.

Ein Anwohner alarmierte die Polizei, die erst die Waffe in einem Gebüsch und dann in der Nähe die zwei geständigen Männer fand. Beide besitzen nicht die nötige waffenrechtliche Erlaubnis.