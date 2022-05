Zwei Schüler sollen verantwortlich für Angriffe auf einen im Wald bei Eppertshausen (Darmstadt-Dieburg) lebenden Mann sein.

Zeugenhinweise hätten die Ermittler zu den zwei 16-Jährigen geführt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die beiden wurden demnach bereits am Freitag vorläufig festgenommen. Sie seien weitgehend geständig gewesen. Sie sollen am 22. April einen Holzpfahl durch die Scheibe des Wohnwagens des 60-Jährigen gestoßen und ihn am Kopf verletzt haben. Auch Pfefferspray-Attacken und andere Vorfälle seien bekannt.