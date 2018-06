Mehrere Schüler sind bei Bundesjugendspielen an einer Gesamtschule in Taunusstein kollabiert. Zwei Kinder kamen ins Krankenhaus.

Die Bundesjugendspiele an der Gesamtschule Obere Aar in Taunusstein (Rheingau-Taunus) sind am Mittwoch für zwei Schüler im Krankenhaus geendet. Zunächst brach sich gegen 9 Uhr ein 15-Jähriger beim Weitsprung ein Bein, wie Schulleiter Kai Käding hessenschau.de sagte. So etwas könne bei mehreren hundert Teilnehmern durchaus mal passieren.

Gegen Mittag kollabierten mehrere Schüler bei steigenden Temperaturen. "Einige Kinder hatten zu wenig getrunken und Kreislaufschwierigkeiten bekommen", sagte Käding. Ein Sechstklässler sei ins Krankenhaus gekommen, die anderen wurden von Einsatzkräften vor Ort versorgt. Die Wettkämpfe gingen unterdessen weiter.

"Das ganze war weniger dramatisch, als es sich zunächst dargestellt hat", so der Schulleiter. Der Schulsanitätsdienst habe alles im Griff gehabt, und bei 24 Grad sei es nicht hochsommerlich heiß gewesen.

Kollaps-Serie im Sommer 2015

Im Mai 2015 waren an einer Gesamtschule in Gießen die Bundesjugendspiele abgebrochen worden, nachdem einige Schüler bei sommerlicher Hitze zusammengebrochen waren. Sechs kamen ins Krankenhaus. Zwei Monate später mussten zehn Kinder aus Lollar (Gießen) ins Krankenhaus, die ebenfalls bei den Bundesjugendspielen umgekippt waren. Auch hier hatten die Schüler wohl zu wenig getrunken.

"Wir müssen die Bundesjugendspiele ja durchführen", sagt Schulleiter Käding. Ein idealer Termin sei nicht einfach zu finden. Bei dem enormen Organisationsaufwand sei es auch kaum möglich, die Spiele wetterbedingt ohne weiteres zu verschieben.