Offenbar wegen einer reizenden Substanz haben am Freitagvormittag in Bad Hersfeld neun Kinder an der Konrad Duden-Schule über gesundheitliche Probleme geklagt.

Ob es sich etwa um Pfefferspray gehandelt hat, war laut Polizei noch unklar. Die Schüler konnten vor Ort behandelt werden.