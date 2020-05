Ein 22-jähriger Mann aus Mittelhessen wird sich für eine lange Liste an Vergehen vor Gericht verantworten müssen. Er hatte unter anderem Daten der Kanzlerin veröffentlicht und versucht, sechs Bundestagsabgeordnete zu erpressen. Jetzt wurde Anklage erhoben.

Im Fall eines Schülers aus Mittelhessen, der vor rund eineinhalb Jahren persönliche Daten von Politikern und anderen Menschen im Internet ausgespäht und veröffentlicht haben soll, ist Anklage erhoben worden. Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt hat diese laut Mitteilung von Dienstag beim zuständigen Amtsgericht in Alsfeld (Vogelsberg) eingereicht. Der heute 22-Jährige kaufte die dafür nötigen Passwörter laut Anklage teilweise auf einer illegalen Hackerwebseite an.

In anderen Fällen täuschte der Beschuldigte laut Anklageschrift die Anbieter von E-Maildiensten über seine Identität und erhielt so per Passwortrücksetzungsoption Zugriff auf die Konten der Geschädigten. Insgesamt wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, von August 2015 bis Januar 2019 in 73 Fällen persönliche Daten wie etwa Telefonnummern, Kreditkartendaten, Anschriften, Fotos oder Chats erlangt zu haben.

Brisanter "Adventskalender" bei Twitter

Der damals 20-Jährige aus Mittelhessen war im Januar vergangenen Jahres kurzzeitig festgenommen worden. Der Fall erregte große Aufmerksamkeit und führte zu einer Diskussion um härtere Strafen. Ihm wird unter anderem das Ausspähen von Daten, Datenhehlerei, Datenfälschung sowie versuchte Erpressung vorgeworfen. Die taz hatte bereits am Montag von der Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft berichtet.

Der Verdächtige gestand nach seiner Festnahme, massenhaft Daten ausgespäht und im Internet verbreitet zu haben. Betroffen waren rund tausend Menschen, darunter hunderte Politiker sowie andere Prominente und Journalisten. Meist ging es um Adressen und Telefonnummern, in 50 bis 60 schwereren Fällen aber etwa auch um private Chatverläufe.

Zur Veröffentlichung der Daten inszenierte er im Dezember 2018 einen "Adventskalender" im Kurzbotschaftendienst Twitter unter den Namen "G0D". Dabei machte er laut Anklageschrift Daten von insgesamt 993 Politikern zugänglich. Besonders betroffen war Grünen-Parteichef Robert Habeck. Aber auch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) war ein Datensatz - unter anderem mit Faxnummer und einer E-Mail-Adresse - aufgetaucht.

Opfer sollten in der Kryptowährung Bitcoins zahlen

Darüber hinaus versuchte er demnach, sechs Bundestagsabgeordnete zu erpressen. Er drohte mit der Veröffentlichung von Informationen und verlangte je einen Betrag von rund 900 Euro in der Kryptowährung Bitcoin. Neben dem Vorwürfen rund um den Datendiebstahl werden dem jungen Mann weitere Vergehen zur Last gelegt. So soll er von 2016 bis 2018 dreimal falsche Anschlags- und Amokankündigungen verfasst und zudem zwei andere Menschen zu Unrecht einer Straftat bezichtigt haben.

Der junge Verdächtige, der damals noch bei seinen Eltern wohnte, gab in Vernehmungen an, die Daten aus Ärger über Politiker und Prominente veröffentlicht zu haben.

Sendung: hr-iNFO, 26.05.2020, 11.00 Uhr