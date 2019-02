Ein Mann hat in Frankfurt seine Ex-Partnerin auf offener Straße angeschossen und schwer verletzt. Auch auf sich selbst und mehrere Augenzeugen richtete er die Waffe.

Die Schüsse fielen am Dienstagabend gegen 22 Uhr in Frankfurt-Bockenheim unweit der Messe. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, schoss ein 49 Jahre alter Mann in der Theodor-Heuss-Allee auf seine frühere Partnerin. Er traf die 29-Jährige am Kopf. Zeugen brachten die Frau in ein nahe gelegenes Polizeirevier, von dort wurde sie mit "erheblichen Kopfverletzungen" in ein Krankenhaus gebracht.

Vorbeifahrendes Auto beschossen

Anschließend richtete der Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis die Waffe gegen sich selbst. Laut Polizei erlitt er dabei ebenfalls Verletzungen am Kopf. Trotzdem gab er noch weitere Schüsse ab - auf vier Zeugen. Er traf die Passanten glücklicherweise nicht. Lediglich ein vorbeifahrendes Auto wurde getroffen, dem Fahrer passierte nichts.

Der 49-Jährige versuchte noch zu Fuß zu fliehen, konnte jedoch schnell von Polizisten eingeholt und festgenommen werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist laut Polizei möglicherweise ein Beziehungsstreit. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich der mutmaßliche Schütze und die Frau aus Hanau erst vor kurzem getrennt.

Sendung: hr-iNFO, 27.02.2019, 10:00 Uhr