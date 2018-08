Erst fielen mehrere Schüsse, dann quietschten Autoreifen: Unbekannte haben auf eine Shisha-Bar in Frankfurt geschossen. Der Angriff gibt den Ermittlern Rätsel auf, aber ein Verdacht liegt nahe.

Es war 5.45 Uhr am Sonntagmorgen, als Schüsse Anwohner im Frankfurter Stadtteil Ostend aus dem Schlaf rissen. Sechsmal drückten die Angreifer ab, wie die Staatsanwaltschaft am Montag dem hr bestätigte. Der oder die noch unbekannten Täter hatten auf eine Shisha-Bar gefeuert, bevor sie nach Zeugenangaben mit quietschenden Reifen in einem Auto davonrasten.

Verletzt wurde niemand: Die Bar, in der Gäste Wasserpfeife rauchen können, war zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Art und Weise des Angriffs erinnern an die Praktiken der organisierten Kriminalität, etwa bei Schutzgelderpressung. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, über Hintergründe und Motiv wisse man noch nichts.

