Aus einem Hochzeitkorso in die Luft gefeuerte Schüsse haben einen Polizeieinsatz in Kassel ausgelöst.

Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatten Anwohner am Samstag die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte stoppten fünf Autos mit Hochzeitsgästen und stellten in einem davon zwei Schreckschusswaffen und Munition sicher. Ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.