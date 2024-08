Drei Mal soll er seinem Opfer von hinten in den Kopf geschossen und danach versucht haben, mit einem abfahrenden Zug zu fliehen. Nur durch das beherzte Eingreifen von Polizisten konnte der mutmaßliche Todesschütze vom Frankfurter Hauptbahnhof schnell gefasst werden.

Auch am Nachmittag nach den tödlichen Schüssen am Frankfurter Hauptbahnhof sind Hintergründe wie ein mögliches Tatmotiv unklar: Am Dienstagabend hatte ein Mann am Bahnsteig des Gleises 9 einem 27 Jahre alten Mann von hinten drei Mal in den Kopf geschossen. Der Mann starb laut Polizei noch am Tatort.

Videobeitrag Festnahme nach tödlichen Schüssen im Frankfurter Hauptbahnhof Video Die Polizei sperrte den Hauptbahnhof für etwa 25 Minuten. Bild © picture-alliance/dpa Ende des Videobeitrags

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch erklärte, stehe ein 54-Jähriger mit Wohnadresse in Baden-Württemberg unter dringendem Mordverdacht. Der Mann sei durch das "beherzte Eingreifen" einer Streife der Bundespolizei wenige Meter neben dem Tatort gefasst und an seiner Flucht mit einem wegfahrenden Zug gehindert worden. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen.

Die Tatwaffe, eine Pistole, hatte der Mann den Angaben zufolge bei seinem Fluchtversuch in Richtung seines Opfers geworfen. Sie sei im Rahmen der Spurensicherungsarbeiten sichergestellt worden.

Polizisten am Dienstagabend zwischen den Gleisen 6 und 9 am Hauptbahnhof Frankfurt. Bild © Keutz TV

Das Opfer habe keine Meldeadresse in Deutschland, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zu weiteren Details, etwa zu einem möglichen Motiv oder dazu, ob Opfer und Tatverdächtiger sich kannten, machten die Ermittler bislang keine Angaben und verwiesen auf laufende Ermittlungen. Diese sollten zeigen, "ob es sich um eine geplante Tat handelte", so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Verdächtiger soll Haftrichterin vorgeführt werden

Der mutmaßliche Täter sollte am Mittwoch der Haftrichterin am Frankfurter Amtsgericht vorgeführt werden. Am Vormittag seien bereits Zeugen vernommen worden, die die Tat am Hauptbahnhof miterlebt hatten.

Der Frankfurter Hauptbahnhof war am Dienstagabend für eine knappe halbe Stunde komplett gesperrt worden. Schwer bewaffnete Polizisten waren im Bahnhofsgebäude und an den Eingängen zu sehen, rund um den Hauptbahnhof standen zahlreiche Polizei-Fahrzeuge.

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge waren rund um den Hauptbahnhof zu sehen. Bild © Keutz TV

Betroffen von der Sperrung waren der Regional- und Fernverkehr, S-Bahnen, Straßenbahnen sowie Busse, die den Hauptbahnhof anfahren. Der Bahnverkehr rollte im Verlauf des Abends wieder an.

Wegen der Sicherung von Spuren blieben die Gleise 7 bis 11 bis in die Nacht hinein gesperrt. Gegen 4.30 Uhr sei der Einsatz beendet und auch der Bereich um den Tatort wieder freigegeben worden, sagte die Bundespolizei.