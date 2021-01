Schüsse in Baunataler Wohnung

Polizeieinsatz Schüsse in Baunataler Wohnung

Mehrere Schüsse in einer Wohnung in Baunatal haben am Donnerstag für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt.

Wegen unklarer Gefahrenlage sperrten die Beamten den Bereich um das Mehrfamilienhaus weiträumig ab. Spezialkräfte konnten einen 38-jährigen psychisch kranken Mann festnehmen. Bei ihm wurde eine Schreckschusswaffe gefunden.