Schüsse in Supermarkt in Schwalmstadt - zwei Menschen getötet

In einem Supermarkt im nordhessichen Schwalmstadt sind offenbar zwei Menschen getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fielen Schüsse.

Nach ersten Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall gegen 13 Uhr am Dienstag. Demnach kam es in einem Lebensmittelmarkt in Schwalmstadt-Treysa zum Schusswaffengebrauch. Zwei Menschen wurden getötet, wie die Polizei mitteilte. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, hieß es.

Über Twitter teilte die Polizei weiter mit, der Bereich um den Discounter sei weiträumig abgesperrt worden. Die Beamten seien mit einem Großaufgebot vor Ort.

Polizei Nordhessen @Polizei_NH Aktueller #Polizeieinsatz in einem Einkaufsmarkt in der Wierastraße in #Schwalmstadt -Treysa! Hinweise auf Gefahren für die Bevölkerung oder Unbeteiligte liegen derzeit nicht vor. Der Bereich um den Discounter ist momentan weiträumig abgesperrt. Weitere Infos folgen. [zum Tweet]

Die HNA berichtete unter Berufung auf eine Zeugin, ein Mann habe in der Filiale zunächst eine Frau verfolgt. Als sie um Hilfe gerufen habe, habe er laut der Zeugin zunächst die Frau und dann sich selbst erschossen.

Mehr in Kürze.