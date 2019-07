Der mutmaßliche Schütze von Wächtersbach hat sein Opfer nur aufgrund seiner Hautfarbe angegriffen. Bei dem 55-Jährigen wurden mehrere Schusswaffen gefunden. Kontakte in die rechtsextreme Szene sind nach Angaben der Ermittler aktuell nicht belegt.

Der mutmaßliche Täter, der am Montagnachmittag in Wächtersbach (Main-Kinzig) einen 26 Jahre alten Eritreer auf offener Straße aus einem Auto heraus angeschossen haben soll, handelte aus fremdenfeindlichen Motiven. Das sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, Oberstaatsanwalt Alexander Badle, am Dienstag.

Opfer aufgrund der Hautfarbe

Wie der Sprecher weiter ausführte, wählte der mutmaßliche Täter das Opfer "zufällig, aber dann doch gezielt aufgrund seiner Hautfarbe" aus.

Der 26-jährige Eritreer wurde durch einen Schuss in den Bauchbereich getroffen. Eine Not-OP rettete sein Leben. "Er schwebt nicht mehr in Lebensgefahr", so Oberstaatsanwalt Badle.

Keine Belege für Kontakte in rechtsextreme Szene

Der mutmaßliche Täter, der sich durch einen gezielten Schuss in den Kopf selbst tötete, sei zuvor nicht polizeilich in Erscheinung getreten.

Zum Inhalt eines gefundenen Abschiesbriefs wollte Badle mit Verweis auf das "postmortale Persönlichkeitsrecht" des 55-Jährigen keine Angaben machen.

Aktuell gebe es keine belastbaren Erkenntnisse, wonach der 55-Jährige Kontakte in rechtsextreme Kreise hatte. "Wir werden aber sein Umfeld weiter beleuchten", sagte Badle. "Der Verantwortung, die wir da haben, sind wir uns durchaus bewusst."

Sechs Schusswaffen sichergestellt - 55-Jährige besaß Waffen legal

Wie der Oberstaatsanwalt am Dienstag weiter mitteilte, wurden im Zug der Durchsuchungen des Autos und der Wohnung des mutmaßlichen Täters insgesamt fünf Schusswaffen sichergestellt, zwei im Auto und drei in der Wohnung. "In dem Auto des mutmaßlichen Schützen wurden zwei halbautomatische Schusswaffen sichergestellt. In seiner Wohnung eine weitere halbautomatische Pistole sowie zwei Langwaffen", führte Badle aus.

Kurz vor der Tat hatte der Mann zudem eine weitere halbautomatische Pistole verkauft. "Wir konnten den Käufer ausfindig machen und auch diese Waffe sicherstellen", erklärte Badle.

Der mutmaßliche Schütze habe alle sichergestellten Schusswaffen legal besessen, erklärte der Oberstaatsanwalt. Weshalb der Mann so viele Schusswaffen besaß, verriet Badle nicht.

Tat am Jahrestag des Utoya-Massakers

Der mutmaßliche Schütze war am Montagnachmittag leblos in seinem Auto in Biebergemünd von der Polizei aufgefunden worden. Reanimationsversuche blieben laut Staatsanwalt Badle erfolglos. Der Mann verstarb noch vor Ort.

Zuvor hatten Spezialkräfte der Polizei in einem Großeinsatz nach dem Täter gesucht, der im nahen Wächtersbach den 26-Jährigen auf offener Straße aus dem Wagen heraus angeschossen hatte. Passanten hatten den Rettungsdienst verständigt.

Ob es einen möglichen Zusammenhang mit dem Jahrestag der Anschläge in Norwegen am 22. Juli 2011 gebe, sei unklar, sagte Badle auf Nachfrage dem hr. Der rechtsterroristische Massenmörder Anders Breivik hatte an diesem Tag 77 Menschen getötet, darunter zahlreiche Jugendliche in einem Camp auf der Insel Utoya.