Bei einer Auseinandersetzung mehrerer Personen in der Hanauer Innenstadt sind in der Nacht zum Sonntag offenbar auch Schüsse gefallen.

Wie die Polizei berichtete, waren zunächst zwei Männer an einer Bar am Heumarkt in Streit geraten. Nachdem ein 41-Jähriger laut Zeugen eine Waffe gezogen hatte, kam es zur Rangelei und der Abgabe von Schüssen. Der 41-Jährige selbst erlitt dabei aus unklarer Ursache eine leichte Schusswunde am Bein.

Von der Waffe, vermutlich einer Gaspistole, fehlte beim Eintreffen der Beamten jede Spur. Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang auch nach einem möglichen Begleiter des 41-Jährigen.