Weil eine Passantin in Darmstadt beobachtet hatte, dass zwei Jugendliche mit einer Waffe das Schulgebäude betraten, ist am Freitagmittag in Arheiligen die Stadtteilschule geräumt worden.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden auf einem Spielplatz in der Nähe Kügelchen einer Soft-Air-Waffe gefunden. Gefahr bestand laut Polizei nicht.