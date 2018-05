Aufregung an einer Berufsschule in Kassel: Wegen einer Bombendrohung wurde sie zunächst geschlossen, inzwischen läuft der Unterricht wieder. Dem anonymen Anrufer ist die Polizei bereits auf der Spur.

Bild © Imago

Gegen drei Uhr in der Nacht zum Freitag meldete sich ein anonymer Anrufer über den Notruf bei der Polizei in Kassel und drohte, dass am Morgen eine Bombe in der Paul-Julius-von-Reuter-Schule hochgehe. Die Polizei beschloss daraufhin, die Berufsschule vorsorglich zu schließen. Um 10 Uhr gab es Entwarnung, der Unterricht konnte wieder aufgenommen werden.

"Erfolgsversprechende" Ermittlungen

Die Experten der Polizei gingen nach einer Überprüfung der Tonaufzeichnung "nicht von einer Ernsthaftigkeit" der Bombendrohung aus. Bei der Durchsuchung des Gebäudes - auch durch Sprengstoffhunde - wurde zudem nichts Verdächtiges gefunden. "Vorsorglich haben wir die Schule aber trotzdem zunächst geschlossen", sagte ein Polizeisprecher.

Derzeit versuchen die Beamten, den Hochdeutsch sprechenden Anrufer ausfindig zu machen. Die Ermittlungen verliefen "erfolgsversprechend", so der Sprecher. Die Polizei ermittelt wegen "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten". Dem Anrufer droht nicht nur eine Strafe von bis zu drei Jahren Haft. Er muss möglicherweise auch die Kosten des Polizeieinsatzes tragen.