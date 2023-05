An zwei Schulen in Fritzlar haben Vandalen so heftig randaliert, dass die Einrichtungen vorerst geschlossen bleiben müssen. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.

Selbst Landrat Winfried Becker (SPD) hat sich eingeschaltet. Er sprach von erheblichem Schaden und "blinder Zerstörungswut". Unbekannte hatten in der Nacht zum Sonntag an zwei Schulen in Fritzlar (Schwalm-Eder) so massiv gewütet, dass beide mindestens am Montag geschlossen bleiben müssen.

Betroffen sind die Förderschule "Schule am Dom" sowie die Grundschule "Schule an den Türmen", wie der Kreis am Sonntag mitteilte. In beiden Häusern sei durch die Einbrüche erheblicher Schaden angerichtet worden.

Die Schulen würden nicht nur wegen der Aufräumarbeiten geschlossen bleiben, sondern auch, damit die Polizei Spuren sichern und den Schaden ermitteln kann. Dieser werde "erheblich" sein, so Landrat Becker. Unter anderem sollen die Unbekannten etwa Feuerlöscher aus den Halterungen gerissen haben.

Nähere Informationen am Montag

Ob am Dienstag an den Schulen wieder Unterricht stattfinden kann, sei noch nicht sicher. Betroffen seien auch die Sekretariate. Die Eltern wurden gebeten, am Montag auf den Internetseiten der Schulen und des Schwalm-Eder-Kreises nachzusehen, ob der Unterricht am Dienstag wieder stattfindet.

Zu den Tätern konnte die Polizei am Sonntag noch keine Angaben machen. Auch ob die beiden Einbrüche zusammenhingen, sei bisher nicht erwiesen, wegen des geringen Abstands der Schulen von wenigen hundert Metern aber wahrscheinlich.