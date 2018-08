Einsatzkräfte an der Saalburg

Einsatzkräfte an der Saalburg Bild © Wiesbaden112.de

Grausiger Fund im Taunus: Eine Schulklasse hat am Römerkastell Saalburg eine stark verweste Leiche gefunden. Der Kripo gibt der Fall bisher nur Rätsel auf.

Ein Lehrer habe die Polizei verständigt, als Schüler die Leiche in einem Waldstück am Mittwoch fanden, teilte die Polizei mit. Die bekleidete männliche Leiche habe augenscheinlich schon länger im Unterholz in der Nähe des rekonstruierten Römerkastells Saalburg im Taunus gelegen.

Eine andere Lehrkraft führte die Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren schnell von der Stelle weg. Die Klasse war laut Polizei auf einer Wanderung im Gebiet des Feldbergs zwischen dem Parkplatz Sandplacken und der Saalburg unterwegs. Das Römerkastell ist ein beliebtes Ausflugsziel für Schulklassen.

Die Identität des Toten war zunächst unklar. Hinweise auf eine Gewalttat lagen zunächst nicht vor. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise wisse man ab Donnerstag mehr, sagte ein Sprechher.

Sendung: hr-iNFO, 22.08.2018, 22.00 Uhr