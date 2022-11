Der Verleger-Erbe Alexander Falk soll Kriminelle damit beauftragt haben, einen Frankfurter Anwalt anzuschießen. Dafür wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt, aber noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Am Mittwoch entscheidet der BGH.

Nach Überzeugung des Frankfurter Landgerichts hatte Alexander Falk Kriminelle aus dem Rotlichtmilieu mit einem Angriff auf einen Frankfurter Rechtsanwalt beauftragt. Dem Mann war im Februar 2010 in Frankfurt in den Oberschenkel geschossen worden, er wurde dabei schwer verletzt. Das Landgericht verurteilte Falk im Juli 2020 wegen Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung zu viereinhalb Jahren Haft.

Das Urteil gegen ihn ist aber noch nicht rechtskräftig. Falks Verteidigung legte Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe ein, der das Urteil auf Rechtsfehler prüfte. Bei der mündlichen Verhandlung im Juli dieses Jahres ließen die BGH-Richter noch keine Tendenz erkennen. Am Mittwochnachmittag wollen sie ihr Urteil verkünden.

Falk fordert Freispruch

Der Anwalt, der Opfer des Anschlags wurde, hatte eine Millionenklage gegen den Erben des bekannten Stadtplan-Verlags vorbereitet. Falk habe sich von dem Wirtschaftsanwalt und seinen Kollegen "gehasst und verfolgt gefühlt", hatten die Richter des Landgerichts in der Urteilsbegründung am Ende eines spektakulären Prozesses erklärt. Nur er habe ein Motiv gehabt. Er soll den Schuss auf den Mann aus Wut, Rache und verletzter Ehre in Auftrag gegeben haben.

Falk räumte im Prozess zwar ein, seine mutmaßlichen Komplizen mit einem Datendiebstahl bei dem Juristen beauftragt zu haben, aber einen Anschlag habe er nicht in Auftrag gegeben. Er fordert einen Freispruch.

Fast zwei Jahre in U-Haft

Falk ist seit dem Urteil des Landgerichts auf freiem Fuß. Es bestehe weder Verdunklungs- noch Fluchtgefahr, begründeten die Richter damals. Er saß bis dahin 22 Monate in Untersuchungshaft.

Der einstige Multimillionär war bereits 2008 wegen versuchten Betrugs und Bilanzfälschung zu einer Haftstrafe verurteilt worden. In diesem Zusammenhang arbeitete der angeschossene Anwalt an einer Schadenersatzklage im Millionenhöhe gegen ihn.