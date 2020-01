Bei einer fingierten Geldübergabe an einen Trickbetrüger in Frankfurt ist am Donnerstag ein Schuss gefallen.

Die Polizei habe die Aktion überwacht, sagte ein Sprecher. Aus ungeklärter Ursache habe ein Rentner, der Opfer des Trickbetrügers werden sollte, dabei geschossen oder es habe sich ein Schuss gelöst. Dies sei noch nicht geklärt. Ob es sich um eine scharfe Waffe oder eine Schreckschusspistole handelte, konnte der Sprecher nicht sagen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Der mutmaßliche Betrüger konnte festgenommen werden.