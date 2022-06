Der Tatort in Schwalmstadt

Der Tatort in Schwalmstadt Bild © hessennews.tv

Zwei Menschen durch Schüsse in Supermarkt getötet

Mann erschießt Frau in Supermarkt und tötet sich selbst

Schüsse in Schwalmstadt

In einem Supermarkt in Schwalmstadt sind zwei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Ein Mann hat zunächst eine Frau und dann sich selbst getötet.

Bei dem Täter handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 58 Jahre alten Mann. Ersten Ermittlungen zufolge erschoss er am Dienstag in einem Supermarkt in Schwalmstadt-Treysa zunächst eine 53-jährige Frau und dann sich selbst. Das hätten Zeugen der Tat übereinstimmend berichtet, teilte die Polizei weiter mit.

Hinweise auf ein Tatbeteiligung Dritter liegt demnach nicht vor. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden. In welchem Verhältnis die beiden Toten zueinander standen, sei unklar, ebenso wie die Nationalität des mutmaßlichen Täters. Derzeit würden Zeugen befragt.

Die Tat ereignete sich am Mittag gegen 13 Uhr. Die Hintergründe sind noch unklar. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, so die Polizei.

Polizei Nordhessen @Polizei_NH Aktueller #Polizeieinsatz in einem Einkaufsmarkt in der Wierastraße in #Schwalmstadt -Treysa! Hinweise auf Gefahren für die Bevölkerung oder Unbeteiligte liegen derzeit nicht vor. Der Bereich um den Discounter ist momentan weiträumig abgesperrt. Weitere Infos folgen. [zum Tweet]

Landtag unterbricht Sitzung

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Marburg läuft neben der Spurensicherung am Tatort auch eine Wohnungsdurchsuchung bei dem mutmaßlichen Täter. Über Twitter teilte die Polizei weiter mit, der Bereich um den Discounter sei weiträumig abgesperrt worden. Die Beamten seien mit einem Großaufgebot vor Ort. Für Zeugen und Betroffene wurde eine Betreuungsstelle vor Ort eingerichtet.

Der hessische Landtag unterbrach kurz nach der Tat seine Sitzung. Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) sprach den Angehörigen der Toten ihr Mitgefühl auch im Namen der Abgeordneten aus und dankte den Einsatzkräften.

