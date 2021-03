Bei einem Unfall in Schwalmtal (Vogelsberg) ist eine 29 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es am Freitag im Bereich der Auffahrt Brauerschwend der B254 zum Zusammenstoß des Pkw mit einem abbiegenden Lastwagen. Die Frau wurde in hrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.