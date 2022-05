Nach einer Razzia in Wiesbaden und Mainz wegen mutmaßlicher Schwarzarbeit sind zwei Frauen und zwei Männer in Untersuchungshaft gekommen.

Bei den Durchsuchungen am Mittwoch in neun Wohnungen und Geschäftsräumen mit etwa 80 Fahndern wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Zudem wurden Konten gepfändet und Wertgegenstände wie Uhren konfisziert. Die Verdächtigen im Alter von 48 bis 65 Jahren sollen Sozialbeiträge hinterzogen und Schwarzarbeiter vermittelt haben. Der Schaden geht in die Millionen.