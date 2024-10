Dem Zoll ist ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität im Glasfaser-Internetausbau gelungen.

An 14 Orten in NRW, Hessen und Bremen habe es insgesamt 24 Razzien gegeben, so die Behörde am Mittwoch. Unter anderem gehe es um Steuerhinterziehung und das Einschleusen von Ausländern.