Gegen jede Wahrscheinlichkeit: Mit vier richtigen Tipps hintereinander gehört das Frankfurter Pinselohrschwein Abby zur deutschen Orakel-Elite. Glück oder Können? Da scheiden sich die Geister.

Abby hat jetzt schon Besonderes geleistet. Das Borstenvieh aus dem Frankfurter Zoo hat den Ausgang der drei deutschen EM-Gruppenspiele richtig vorausgesagt, davor schon das letzte Testspiel der Deutschen gegen Griechenland. Vier Treffer in Serie – die Wahrscheinlichkeit dafür liege nur bei rund einem Prozent, sagt der Frankfurter Mathematik-Professor Matthias Ludwig.

Damit gehört Abby zum exklusiven Club der unfehlbaren Orakel, der bei jedem Spiel kleiner wird. Rund ein Dutzend Tiere werden von den deutschen Zoos und Tierparks zum Orakeln gebracht. Aber außer Abby hat nur noch die Thüringer Elefantendame Bubi eine makellose Bilanz.

Reines Glück – sonst nichts?

Immer länger wird die Liste der Ex-Orakel, die sich mit verfehlten Vorhersagen disqualifiziert haben. Tapir Theo aus Münster gehört ebenso dazu wie der bisher so souveräne Orang-Utan Walter aus Dortmund. Walter kam beim Spiel gegen die Schweiz an seine Grenzen, setzte übermütig auf einen deutschen Sieg.

Den Mathematiker Ludwig beeindruckt das nicht: Abby hatte Glück, reines Glück, sonst nichts. Fußball-Sachverstand oder gar hellseherische Fähigkeiten? Alles Quatsch!

Dieses Schwein hat Talent

Ganz anders sieht es Sabrina Linn. Sie ist Pinselohrschwein-Kuratorin im Frankfurter Zoo und kennt das drei Jahre alte Schwein von klein auf. Sie ist sich sicher: Dieses Tier hat Talent. Es sei schlau, neugierig und außerdem die geborene Rampensau. Ganz anders als ihre Stallgenossin Helene, die gerne ihre Ruhe habe, produziere sich Abby gern vor Publikum.

Abby kann ihren Geltungsdrang in diesen Wochen voll ausleben: Bei den letzten Tipps war Gedränge vor ihrem Gehege. Zoo-Besucher wollten dem Star-Orakel bei der Arbeit zusehen und hielten mit dem Handy drauf. Und der Blick in die Fußball-Zukunft ist durchaus unterhaltsam inszeniert.

Ruhm und leckere Proteine

Abby soll einen gelben Gummiball mit der Schnauze ins Tor wälzen. Sie hat zwei Tore zur Auswahl, – eines ist schwarz-rot-gold beflaggt, das andere mit den Farben des Gegners. Entscheidet sie sich fürs deutsche Tor, ist klar: Deutschland wird siegen. Wenn sie den Ball in keines der beiden Tore schiebt, wie vor dem Schweiz-Spiel, gilt das als Unentschieden.

Zum Orakel-Ruhm gesellt sich für Abby ein weiterer Vorteil: Der Ball ist mit Futter gefüllt und hat kleine Löcher. Wenn sie ihn wälzt, rieselt ein leckerer Protein-Mix heraus. Den Verdacht, der Zoo manipuliere das Tier mit einer Futter-Spur zum deutschen Tor, weist Kuratorin Linn zurück. Abby folge allein ihrer Eingebung.

Legenden-Status ist noch weit

Eingebung, Vorsehung, richtiger Riecher – das sind die Begriffe, die den Mathematiker Ludwig erschauern lassen. Er sagt: Bei so vielen Tieren, die man mittlerweile in Zoos, Tierparks und im Internet orakeln lasse, sei es durchaus wahrscheinlich, dass ein paar eben auch richtig lägen. Alles eine Frage der Statistik.

Beeindruckt wäre er nur, wenn Abby die gesamte EM durchtippte, und zwar fehlerfrei. Erst dann würde sie mit acht richtigen Tipps in Serie an Krake Paul herankommen, der sich bei der WM 2010 Legendenstatus ertippt hat.

Die nächste Arbeitsprobe liefert das Schwein am Freitagmittag um 12.30 Uhr. Dann muss Abby vor dem EM-Achtelfinal-Duell entscheiden, ob sie den Ball ins deutsche oder dänische Tor rollt. Und wenn es das dänische ist? Dann ist es so, sagt Kuratorin Linn. Natürlich würde sie sich über einen deutschen Sieg am Samstagabend freuen, aber: "Hauptsache, Abby tippt richtig."

