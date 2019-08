Ein 13-Jähriger ist von einer Autofahrerin angefahren und schwer verletzt worden. Er war auf seinem Tretroller unterwegs.

Die 19-Jährige Autofahrerin erfasste den Jungen beim Überqueren einer Fußgängerampel in Schaafheim (Darmstadt-Dieburg) am Mittwochnachmittag. Der 13-Jährige wurde laut Polizei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.