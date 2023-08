Starkregen, Sturmböen, Blitze: Schwere Unwetter haben in Hessen für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren gesorgt.

Am Mittwochabend zogen kräftige Gewitter über Hessen. Zwischen 20 und 22 Uhr meldete die hr-Wetterredaktion Regenmengen von bis zu 58 Liter pro Quadratmeter, etwa in Raunheim (Groß-Gerau). Auch am Frankfurter Flughafen und in Frankfurt-Griesheim kamen bis zu 50 Liter pro Quadratmeter runter.

Teilweise seien diese Regenmengen in 20 bis 30 Minuten erreicht worden. Die Meteorologen registrierten im Zeitraum von 20.40 bis 21.40 Uhr über Rhein-Main 25.289 Blitze.

Zahlreiche Einsätze in Hessen

In Griesheim kam es zu Sturmböen von 81 Stundenkilometern, in Offenbach wurden 71 Stundenkilometer erreicht.

Die Frankfurter Feuerwehr meldete zahlreiche wetterbedingte Einsätze im Westen der Stadt. Viele U-, S- und Straßenbahnen mussten den Verkehr im Stadtgebiet einstellen. Auch Hanau hat das Unwetter schwer getroffen. "Diverse Einsätze werden gerade durch die Leitstelle gesammelt und strukturiert abgearbeitet", teilte die Feuerwehr mit.

In Bad Nauheim sorgten hochgedrückte Gullys und vollgelaufene Keller für Einsätze. "Teilweise liegen Kanaldeckel auf der Straße", warnte die Feuerwehr. Man solle unnötige Fahrten vermeiden. In Groß-Umstadt waren die Straßen teilweise überschwemmt. Es gab kleinere Erdrutsche.

Ungemütlicher Wetter-Mix bleibt bestehen

"Der Gewittercluster zieht in den kommenden Stunden weiter über Ost- und Nordhessen hinweg, schwächt sich dabei nur langsam ab", sagt hr-Meterologe Stefan Laps. Es sei weiterhin mit vielen Blitzen und Starkregen zu rechnen.

Viel besser wird es im Anschluss aber nicht. Am Donnerstag bleibt der ungemütliche Wetter-Mix so wie am Mittwoch. Auch hier gibt es wieder Unwetter-Potenzial. Die Temperaturen dabei: 22 bis 29 Grad.

Der Start ins Wochenende am Freitag wird ebenfalls warm und schwül, es bleibt aber trocken. Am Wochenende kommen dann die Gewitter zurück gepaart mit einer schwülen und sehr hohen Wärmebelastung. Dann sind sogar bis zu 35 Grad möglich.

