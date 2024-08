Starkregen in Nordhessen mit Warnungen für die Region Kassel: In fünf Kommunen war nachts die Lage besonders dramatisch, die Einsatzkräfte waren mit Booten unterwegs. Gastanks und umgestürzte Bäume wurden durch die Straßen gespült.

Der Morgen nach dem Unwetter: durcheinandergewirbelte Autos in Trendelburg-Gottsbüren

Der Morgen nach dem Unwetter: durcheinandergewirbelte Autos in Trendelburg-Gottsbüren Bild © Hessennews TV

Das Unwetter mit Starkregen traf in der Nacht zum Freitag besonders die Region nördlich von Kassel. In Trendelburg, Hofgeismar, Bad Karlshafen, Reinhardshagen und in Wesertal liefen die Keller voll.

Das Wasser stand in manchen Orten bis zu zwei Meter hoch in den Straßen, wie ein Feuerwehrsprecher dem hr sagte. Menschen waren zum Teil in ihren Häusern eingeschlossen und mussten mit Booten gerettet werden.

Inzwischen habe sich die Wetterlage vielerorts beruhigt, sagte die Kasseler Vize-Landrätin Silke Engler (SPD) am Morgen dem hr. Seit 5.30 Uhr lasse der Regen nach. "Aber es war eine ziemlich heftige Einsatzlage", betonte Engler.

Großeinsatz – keine Verletzten bei Unwetter

Etliche Kathastrophenzüge von Technischem Hilfswerk (THW) und Feuerwehren aus der Region seien unterwegs gewesen, um Menschen zu retten. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden.

Auswirkungen des Unwetters in Trendelburg-Gottsbüren Bild © Hessennews TV

Das Problem seien nicht nur die hohen Wasserstände gewesen, sondern auch, dass Schlamm und Unrat durch die Orte gespült wurden - "auch ganze Flüssiggastanks oder umgestürzte Bäume", wie Engler sagte. In Trendelburg-Gottsbüren stapelten sich schlammbedeckte Autos übereinander.

Audiobeitrag Bild © Silke Engler | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Einige Menschen waren zudem in ihren Autos von den Wassermassen eingeschlossen und mussten von Einsatzkräften befreit werden. Die Feuerwehr war ansonsten vor allem damit beschäftigt, übergelaufene Keller auszupumpen. Diese Einsätze würden wohl den ganzen Tag über andauern, sagte Engler. Ein Schwerpunkt sei der Trendelburger Stadtteil Gottsbüren.

Staubecken in Hofgeismar droht überzulaufen

In Hofgeismar-Hombressen drohte ein Staubecken überzulaufen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gab um 5.23 Uhr eine entsprechende Warnmeldung heraus. "Im Moment sieht es so aus, als ob es halten wird", gab Landrätin Engler am Morgen eine leichte Entwarnung. Man müsse aber abwarten, wie viel Wasser noch in das Becken laufe. Die Pegelstände würden permanent überwacht.

Erste Warnmeldungen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz waren für Nordhessen nach Mitternacht eingegangen.

Der Deutsche Wetter-Dienst (DWD) hatte für die Stadt und den Landkreis Kassel vor extremem Starkregen gewarnt. Es könne zu stark ansteigenden Gewässerpegeln und Überschwemmungen entlang der Bäche in Kassel kommen. "Es besteht auch die Gefahr, dass es abseits von Gewässern zu Sturzfluten kommt." Die Meldungen sind immer noch aktuell.

Hochwasser: B80 gesperrt

Die B80 zwischen Bad Karlshafen und Gieselwerder war am Morgen wegen Überflutung gesperrt. Aktuell regnet es nur noch in Teilen Nordhessens, wie unser Regenradar zeigt. Der Regen hatte am frühen Abend eingesetzt.