Die Verletzten wurden nach der Verpuffung an der Ladefläche des Kleinbusses in Spezialkliniken geflogen.

Die Verletzten wurden nach der Verpuffung an der Ladefläche des Kleinbusses in Spezialkliniken geflogen. Bild © Einsatzreport Südhessen

Bei einer kleinen Explosion in Groß-Umstadt sind zwei Männer schwer verletzt worden. Sie zerteilten Altmetall an einem geladenen Kleinbus, als es zur Verpuffung kam.

Mit schweren Brandverletzungen sind zwei 37 und 38 Jahre alte Männer nach einem Unfall in Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) von Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen worden. Wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag berichtete, hatten Funken in Verbindung mit einem Gasgemisch eine Verpuffung ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich am Samstag im Groß-Umstädter Ortsteil Heubach.

Die Männer wollten den Angaben zufolge Altmetall in einen Kleinbus laden. Da einige Teile zu groß waren, zerkleinerten sie das Metall mit einem Trenn-Schleifgerät. Der Laderaum des Kleinbusses stand währenddessen offen und war bereits mit Metall und entzündbaren Farb- und Lackdosen beladen.

Offenbar seien bei der Arbeit mit dem Schleifgerät Funken in den Laderaum geflogen, sagte ein Polizeisprecher. Sie hätten dann das Gasgemisch in dem Kleinbus explosionsartig entzündet. Der genaue Unfallhergang soll noch geklärt werden. Ein dritter Beteiligter blieb unverletzt.

Sendung: hr-iNFO, 6.5.2018, 6 Uhr