Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in der Inselstraße in Darmstadt hat am Sonntagabend ein Mann lebensgefährliche Verbrennungen erlitten. Die Feuerwehr musste ihn aus seiner Wohnung befreien.

Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer gegen 20.45 Uhr im dritten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Nachbarn hatten den Alarm eines Rauchmelders sowie Hilfeschreie vernommen und daraufhin den Notruf informiert. Die Einsatzkräfte retteten daraufhin den schwerstverletzten Bewohner und brachten ihn in eine Spezialklinik.

Erste Ermittlungen legen nahe, dass der Brand durch einen Ethanol-Ofen ausgelöst wurde. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.