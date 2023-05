Fahndung nach schwerem sexuellen Missbrauch in mehreren Fällen

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in mindestens elf Fällen junge Mädchen unter anderem in den Kreisen Marburg-Biedenkopf, Schwalm-Eder sowie in Wiesbaden schwer missbraucht haben soll.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwochabend mitteilten, tritt er unter dem Namen "Boris" auf. Er sei zwischen 17 und 40 Jahren alt, schmal, 1,60 bis 1,80 Meter groß und spreche Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Er soll über das Internet sexuelle Inhalte mit Mädchen im Alter von 11 bis 15 Jahren ausgetauscht und teilweise mit den Opfern gegen Zuwendungen sexuelle Handlungen durchgeführt haben.

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter den Telefonnummern 0800-1108801 sowie 0561-910-4444 entgegen.