Audi in zwei Teile gerissen - zwei Verletzte

Bei einem schweren Autounfall in der Nähe von Darmstadt wurden zwei Personen verletzt. Ein Auto überschlug sich, das andere wurde durch den Aufprall in zwei Teile gerissen.

Am Freitagabend kam es zwischen Eppertshausen und Messel (Darmstadt-Dieburg) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Laut Polizei rangierte ein 59-Jähriger aus Münster mit seinem Audi rückwärts aus einem Waldweg auf die Straße. Dabei übersah er einen 28-jährigen Eppersthäuser in seinem Ford.

Der Ford-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und krachte mit voller Wucht in das Heck des Audi. Der Aufprall war so heftig, dass der Audi in zwei Teile gerissen wurde. Der Ford geriet ins Schleudern, überschlug sich und landete im Straßengraben.

Der Audi wurde durch den Unfall in zwei Teile gerissen. Bild © Einsatzreport Südhessen

Straße für mehrere Stunden gesperrt

Beide Fahrer zogen sich dabei Verletzungen zu und wurden nach medizinischer Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 18.000 Euro. Die Verbindungsstraße zwischen Eppertshausen und Münster war für fünf Stunden gesperrt.