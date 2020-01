Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der A66 bei Eichenzell (Fulda) schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet ein 36 Jahre alter Fahrer am Sonntag in einer Kurve auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen ein rechts fahrendes Auto eines 28-Jährigen. Beide Fahrer und eine Beifahrerin (23) kamen schwer verletzt in Krankenhäuser.