Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Wehrheim (Hochtaunus) am Montagabend schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei fuhr er auf der B456 in ein Fahrschulauto, das in den Gegenverkehr geschleudert wurde. Der Biker wurde mit einem Helikopter in die Klinik geflogen. Die Insassen der Autos wurden leicht verletzt.