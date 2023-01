Bei einem Autounfall sind auf der L3115 drei Menschen verletzt worden, teils schwer.

Bei einem Unfall auf der L3115 sind am Donnerstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte, geriet eine 21-Jährige aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Drei Verletzte kamen in Kliniken. Konkretere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.