Das Auto fuhr in den Sitzbereich vor dem Café im Frankfurter Nordend.

Das Auto fuhr in den Sitzbereich vor dem Café im Frankfurter Nordend. Bild © Marvin Mendel/hr

Autofahrerin fährt in Café - zwei Verletzte

Schwerer Unfall in Frankfurt

Eine Autofahrerin ist im Frankfurter Nordend in den Außenbereich eines Cafés gefahren. Zwei der Gäste wurden verletzt. Die Fahrerin steht unter Schock.

Ein schwerer Unfall ist am Samstagvormittag im Frankfurter Nordend passiert: Eine Frau steuerte ein Auto in den Außenbereich eines gut besetzten Cafés an der Glauburgstraße. Zwei der Gäste wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer, wie ein Polizeisprecher dem hr sagte.

Die 32-Jährige habe einem behinderten Mann beim Einparken helfen wollen, sagte der Sprecher. Sie sei in den Wagen gestiegen, habe offenbar Gas und Kupplung verwechselt - und sei dann in den Sitzbereich auf dem Bürgersteig vor dem Café gefahren. Die Frau steht laut Polizei unter Schock. Die beiden verletzten Gäste wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Sendung: hr-iNFO, 30.05.2020, 13:00 Uhr