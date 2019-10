Der Fahrer eines Kleinbusses ist bei einem Unfall nahe Wildeck (Hersfeld-Rotenburg) getötet worden.

Er war am Freitag mit seinem Fahrzeug auf die Gegenspur geraten und frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen gekracht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war in dem Wrack eingeklemmt und starb wenig später. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.