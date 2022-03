Zwei junge Frauen sind am Sonntag bei Brachttal (Main-Kinzig) mit einem Quad von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stürzten sie mit dem Quad einen Abhang hinunter und prallten gegen einen Baum. Beide kamen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Die 21-Jährige schwebte in Lebensgefahr.