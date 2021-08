Schwerer Verkehrsunfall in Frankfurt mit sechs beteiligten Fahrzeugen

Motorradfahrer schwer verletzt Schwerer Verkehrsunfall in Frankfurt mit sechs beteiligten Fahrzeugen

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei von Sonntag war ein alkoholisierte Autofahrerin im Frankfurter Stadtteil Höchst in den Gegenverkehr geraten und mit ihm kollidiert. Der Wagen der 63-Jährigen beschädigte in Folge fünf weitere Autos. Der 17-Jährige kam in ein Krankenhaus, gegen die Frau wird ermittelt.