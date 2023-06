Die angekündigten schweren Gewitter haben den Kreis Waldeck-Frankenberg und Kassel erreicht. Auch für den Rest des Landes wird für Donnerstag vor Unwettern gewarnt.

Starkregen, Orkanböen und Hagel haben am Donnerstagnachmittag in Teilen Nordhessens das schwül-heiße Wetter abgelöst. Die Polizei im Kreis Waldeck-Frankenberg berichtete von mehreren abgedeckten Dächern. Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor möglichen Tornados im äußersten Nordwesten Hessen gewarnt.

Aus Kassel berichteten hr-Reporter von heftigen Regengüssen und Hagelschauern. Mitten am Tag sei es stockdunkel geworden, als drohe die Welt unterzugehen. Bäume seien umgerissen worden.

Welche Schäden genau das Unwetter, vor dem seit Tagen gewarnt wurde, anrichtete, war zunächst nicht klar. Auch die Wetterredaktion des hr warnte vor heftigem Starkregen, größerem Hagel und Sturm- oder sogar Orkanböen bis hin zu Tornados. Diese Warnungen gelten für Donnerstag weiterhin für ganz Hessen.

Wetterexperte empfiehlt Warnapp

Lose Pflanzenkübel auf Balkonen und Terrassen oder Gartenmöbel sollten also besser reingeholt oder wenigstens gesichert werden. Auch Tiere auf Wiesen und Weiden sind gefährdet. Wo genau die möglichen Unwetter auftreten werden, lasse sich laut Experten nicht vorhersagen.

Aber "wenn die Gewitter aufziehen und es dunkel wird, dann sollte man das heute ernst nehmen und rein gehen", sagt hr-Meteorologe Tim Staeger. Er empfiehlt die Warnapp "Warnwetter" für das Smartphone vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

RMV und Bahn warnen vor Beeinträchtigungen

Auch im Nah- und Fernverkehr müssen Pendler mit Beinträchtigungen rechnen. Das twitterten der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die Deutsche Bahn (DB) am Donnerstag.

Die Gewitter sollen auch in der Nacht zum Freitag noch anhalten, dabei besteht vor allem in der ersten Nachthälfte noch Unwettergefahr. Erst am Freitagmorgen lassen die Schauer und Gewitter dann nach. Die Luft kühlt auf 19 bis 13 Grad ab.

In der hessischen Nordosthälfte soll es noch bis in den Freitagnachmittag hinein regnen. In den übrigen Teilen Hessens bleibt es am Freitag überwiegend bewölkt - bei Höchstwerten zwischen 23 und 27 Grad.

Für das Wochenende sagten die Meteorologen sehr warme Temperaturen und trockenes Wetter bei bis zu 32 Grad voraus.

