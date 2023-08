Ein Schwertransporter mit geladenen Brückenteilen hat an der A67 bei Raunheim Feuer gefangen. Um die Ladung zu bergen, muss ein Spezialkran anrücken. Dann soll die Autobahn in Richtung Süden komplett gesperrt werden.

Der Auflieger eines Schwertransporters ist am Dienstagmorgen gegen 3.45 Uhr auf der A67 in Höhe eines Parkplatzes nahe Raunheim (Groß-Gerau) in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei konnte der Lkw-Fahrer die Zugmaschine noch von dem brennenden Auflieger abkoppeln. Der Mann blieb unverletzt. Die rechte Fahrbahn in Richtung Darmstadt ist seither gesperrt.

Warum der zehn Tonnen schwere Auflieger Feuer fing, ist noch unklar. Laut Polizei hat der Auflieger ein 25 Tonnen schweres Brückenteil für eine Baustelle am Darmstädter Kreuz geladen, das mit einem Spezialkran geborgen werden soll. Danach erst könne der abgebrannte Auflieger abgeschleppt werden.

Vollsperrung für Bergungsarbeiten

Der Spezialkran soll gegen Mittag an der Unfallstelle eintreffen. Bis dahin bleibe die rechte Fahrbahn gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wird dann die Autobahn in Richtung Süden komplett gesperrt, wie die Autobahnmeisterei mitteilte. Die Sperrung soll demnach etwa 30 Minuten dauern.

Nachdem der Tieflader abtransportiert werden kann, werde die Fahrbahn gereinigt und auf Brandschäden geprüft. Deshalb werde die rechte Fahrbahn mindestens bis zum Nachmittag gesperrt bleiben.

Die Polizei rechnet mit erheblichen Behinderungen. Der Verkehr staute sich bereits im morgendlichen Berufsverkehr ab dem Mönchhof-Dreieck.