Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der B83 bei Hofgeismar schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben hatte die Frau am Sonntagmittag aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Der Pkw überschlug sich mehrfach in einem angrenzenden Feld.