Bei einem Unfall an der Kreuzung der B83 zur L3253 in Rotenburg ist am Sonntag eine Frau schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte ein Autofahrer wetterbedingt abbremsen müssen. Der 25 Jahre alte Pkw-Fahrer dahinter fuhr auf. Dabei wurde seine 23 Jahre alte Mitfahrerin schwer verletzt.