Bei einem Motorradunfall bei Oberzent (Odenwald) wurden mehrere Menschen teils schwer verletzt.

Ein 23-Jähriger geriet am Samstag auf der Landstraße beim Überholen in den Gegenverkehr und prallte mit einem anderen Motorrad zusammen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Maschinen überschlugen sich demnach mehrfach. Der 28-jährige Fahrer und seine Beifahrein verletzten sich schwer, der 23-Jährige leicht. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.