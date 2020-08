Bei Unfällen im Wiesbadener Stadtgebiet sind am Wochenende zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Am Samstag kollidierte ein 50 Jahre alter Biker mit einem abbiegenden Pkw, wie die Polizei am Montag berichtete. Am Sonntag verlor ein 53-Jähriger an einer Engstelle die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Beide kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.