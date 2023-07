Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung bei einem Fest in Korbach (Waldeck-Frankenberg) ermittelt die Polizei wegen des des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Bei dem Streit in der Altstadt in der Nacht zu Sonntag wurden mindestens zwei Männer schwer verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie nahm zwei Verdächtige fest.