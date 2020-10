Bei einem Auffahrunfall auf der B27 bei Witzenhausen (Werra-Meißner) ist ein 32- jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.

Er fuhr am Sonntagabend hinter einem Auto, das wegen eines abbiegenden Rettungswagens im Einsatz abrupt bremsen musste, wie die Polizei am Montag meldete. Der 32-Jährige erkannte dies zu spät. Er kam in ein Krankenhaus.